Москва, , 19:12 — REGNUM В Москве дан старт новому проекту сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус», который получил название «Завтрак с наставником». Победители флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» встретились с одним из наставников конкурса «Лидеры России» — председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым для неформального общения.

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

В ходе встречи Дмитрий Конов рассказал о реализации различных проектов компании, ответил на вопросы участников клуба «Эльбрус», касающиеся развития бизнеса, инструментов вовлечения сотрудников в процесс преобразований, стимулирования спроса на инновации и инвестиции в технологическое развитие, развитии soft skills в крупных компаниях и цифровизации в индустриальном производстве.

«Мне интересно было получить срез по вопросам, репликам и планам молодой, амбициозной прослойки руководителей, работающих в разных компаниях, индустриях, географии. Их взгляды отражают ход мыслей и амбиции управленцев. С одной стороны, они уже многого достигли, с другой — есть еще некоторые иллюзии. Поэтому, со своей стороны, я рад возможности помочь ответами на вопросы Лидеров или в чем-то предвосхитить их слишком большие ожидания. Мне кажется, именно в этом смысл проекта для его участников и такой же смысл для меня лично. «Лидеры России» — большой и интересный конкурс, а его победители репрезентативны, успешны и многого достигли в своих индустриях, уверен, их ждет большое будущее», — отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Участие в первой встрече проекта «Завтрак с наставником» приняли 26 победителей конкурса «Лидеры России» из разных регионов страны. До конца года планируется провести несколько таких неформальных встреч.

По мнению одного из участников встречи, советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева, «Завтрак с наставником» — это новая возможность встретиться с членами клуба, пообщаться с руководителями высокого уровня и задать те вопросы, которые интересны не только с точки зрения личного и профессионального роста, но для регионов, которые представляют лидеры-участники.

«Я очень надеюсь, что по результатам этого диалога появятся и буду реализованы новые инициативы. Такой формат общения давно обсуждался среди участников клуба, и то, что у нас сегодня стартовал этот проект — новая веха в развитии сообщества «Лидеров России» и клуба «Эльбрус», — добавил он.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов и алгоритмов наставничества в рамках межпроектного взаимодействия. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» 2018−2019 выступили 93 ведущих управленца страны. При этом сами финалисты и победители конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы.

«Конкурс «Лидеры России» задумывался, в том числе, для создания нового социума, где люди могут общаться, обмениваться знаниями, хотят идти вперед и учиться. Поэтому общение практиков, руководителей компаний, политиков, общественных персон, которые готовы делиться своими знаниями и опытом вне самого конкурса — очень важно. Когда общаешься с людьми из другой сферы, с иным взглядом, бэкграундом и опытом, всегда можешь почерпнуть для себя что-то новое. Я думаю, это одна из причин по которой наставники отзывчивы к таким инициативам», — подчеркнул Заместитель Министра энергетики РФ Минэнерго России, Член исполкома клуба «Эльбрус» Павел Сорокин.

Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — это создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России», предполагающей новый формат взаимодействия. В процессе таких встреч планируется обсуждение самого широкого круга вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Проведение таких мероприятий будет способствовать не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе свободного диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.

«Для победителей конкурса «Лидеры России», флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей», работа с наставником является одним из наиболее значимых призов. Именно поэтому мы хотели продолжить инициативу и организовать встречу с лидерами отрасли для победителей управленческого конкурса Российской Федерации. Мы ожидаем, что общение с первыми лицами государства, возможность учиться у лучших представителей отраслей окажет полезное воздействие непосредственно на образование, профессиональное развитие участников конкурса. Мы хотели бы продолжить эту инициативу и в регионах, сейчас уже запланировано несколько встреч, в том числе в Татарстане, в Дальневосточном округе», — прокомментировал Олег Жданеев, лидер проекта «Завтрак с наставником», руководитель дирекции технологий в ТЭК ФГБУ РЭА Минэнерго России.

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