Москва, , 17:13 — REGNUM В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

По его словам, эксперимент может быть проведен на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда. В частности, обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.

«На предприятиях… работники 30−40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — цитирует издание заявление Засельского по данному вопросу.

При этом чиновник отметил, что конкретные параметры такого перехода не сформулированы. Тестирование должно дать статистические материалы для выработки вариантов решений.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение проекта правительства России по введению четырёхдневной рабочей недели уже встречено в обществе крайне неоднозначно и с большими опасениями.

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