Курск, 16 сентября 2019, 17:09 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт намерен выступить с инициативой по справедливому регулированию транспортного налога. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи 16 сентября.
Как уже сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония инаугурации губернатора прошла в Драмтеатре имени А. С. Пушкина 16 сентября. В своей речи Старовойт также анонсировал кадровые изменения в областной администрации и пересмотр административно-территориального деления региона.
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