Курск, , 17:09 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт намерен выступить с инициативой по справедливому регулированию транспортного налога. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи 16 сентября.

«Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта. Я считаю, что транспортный налог постепенно должен быть отменен. Мы понимаем, что для справедливости достаточно будет акцизного сбора на топливо», — сказал Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония инаугурации губернатора прошла в Драмтеатре имени А. С. Пушкина 16 сентября. В своей речи Старовойт также анонсировал кадровые изменения в областной администрации и пересмотр административно-территориального деления региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Роман Старовойт обещает избавиться от лишних заместителей