Эр-Рияд, , 12:52 — REGNUM Вице-президент Samsung Electronics посетил Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 15 сентября Ли Чжэ Ён посетил строительную площадку будущего метрополитена в городе Эр-Риярд дочернего предприятия Samsung C&T Corporation, а также встретился с сотрудниками компании.

Известно, что это первый визит вице-президента компании в Саудовскую Аравию. В рамках своего визита Ли Чжэ Ён планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд.

В настоящее время консорциум, состоящий из Samsung C&T Corporation и французской компании Alstom, занимается строительством трех из шести линий подземного и наземного метро протяженностью 168 км. Строительство будет завершено к 2021 году.

По предварительным данным, после Саудовской Аравии вице-президент компании Samsung Electronics отправится в Европу и Северную Америку.