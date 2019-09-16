Москва, 16 сентября 2019, 11:12 — REGNUM Индексация страховых пенсий на 6,6%, а социальных — на 7%, лишь немного улучшит положение российских пенсионеров, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
По мнению Кудюкина, более справедливой была бы индексация пенсий на 8−9%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заявила, что российское правительство планирует в 2020 году проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные — на 7%.
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