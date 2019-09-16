Москва, , 11:12 — REGNUM Индексация страховых пенсий на 6,6%, а социальных — на 7%, лишь немного улучшит положение российских пенсионеров, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Такая индексация формально выше инфляции, — сказал Кудюкин. — Той, которую показывает Росстат. А реально — ниже. Потому что по тем товарам, которые покупают пенсионеры, уровень инфляции выше тех 6,6% и даже 7%. Так что в принципе правительство такое доброе, что даже слегка перевыполняет свои обязательства, но реально положение пенсионеров продолжает ухудшаться, особенно если учесть, что работающим пенсионерам индексация не производится».

По мнению Кудюкина, более справедливой была бы индексация пенсий на 8−9%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заявила, что российское правительство планирует в 2020 году проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные — на 7%.

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