Москва, 16 сентября 2019, 10:51 — REGNUM Для приватизации банков, которые находятся под контролем ЦБ РФ, нужен крупный частный инвестор, которого в настоящее время будет непросто отыскать, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о необходимости продать эти банки за «реальную стоимость».
По мнению Хромова, следует дождаться того времени, когда наступит нормальная инвестиционная привлекательность, так как в настоящее время у иностранцев к таким вложениям интереса нет, а перепродажа банков крупным госкорпорациям положения дел существенным образом не изменит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, приватизация банков, которые раньше были частными, вполне возможна и разумна, но перед этим нужно сначала навести порядок в части регулирования банковской системы.
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