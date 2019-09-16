Москва, , 10:51 — REGNUM Для приватизации банков, которые находятся под контролем ЦБ РФ, нужен крупный частный инвестор, которого в настоящее время будет непросто отыскать, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он заявил 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о необходимости продать эти банки за «реальную стоимость».

«Я так понимаю, что речь идёт о тех банках, которые находятся на процедуре финансового оздоровления под управлением Банка России, — сказал Хромов. — И с того момента, как в 2017 году эти банки встали на финансовое оздоровление, поднимается вопрос об их возврате в частный сектор. Если речь идёт о справедливой цене, то здесь должен быть достаточно крупный инвестор, что в текущей ситуации инвестиционной привлекательности российских финансов, может быть весьма затруднительно. Так что вопрос не в том, нужна ли приватизация или нет. С точки зрения структуры банковского сектора, нам хорошо бы иметь более-менее разветвлённое владение, но я не считаю, что эти банки надо, кровь из носу, продать завтра».

По мнению Хромова, следует дождаться того времени, когда наступит нормальная инвестиционная привлекательность, так как в настоящее время у иностранцев к таким вложениям интереса нет, а перепродажа банков крупным госкорпорациям положения дел существенным образом не изменит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, приватизация банков, которые раньше были частными, вполне возможна и разумна, но перед этим нужно сначала навести порядок в части регулирования банковской системы.

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