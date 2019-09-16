Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM На курильском острове Кунашир завершились переговоры между представителями России и Японии по утилизации бытового мусора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кунашир. мыс Столбчатый

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Японская делегация состояла из экспертов в сфере утилизации мусора. Они работали на Кунашире три дня. Японские специалисты осмотрели площадки, годные под размещение мусороперерабатывающих производств. В настоящее время японская делегация отбыла на Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кунашир для проведения консультаций о ведении совместной хозяйственной деятельности японская делегация отправилась 13 сентября. В апреле в столице Японии Токио прошли переговоры между японскими и российскими представителями. Целью переговоров стало достижение соглашения о совместной хозяйственной деятельности на российских Курильских островах.