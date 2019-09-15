Ташкент, , 21:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому в Кашкадарьинской области республики создана свободная экономическая зона (СЭЗ) «Чирокчи», передает корреспондент ИА REGNUM.

СЭЗ образована в целях создания благоприятных условий для комплексного развития производственного и ресурсного потенциала Кашкадарьинской области, привлечения прямых инвестиций в организацию производства высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции по глубокой переработке минерального сырья и сельскохозяйственных ресурсов и повышения на этой основе экспортного потенциала области, организации новых рабочих мест.

Основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ «Чирокчи» определены привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций, углубление процессов локализации производства высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов, создание научно-производственных центров по стандартизации, сертификации и маркировке производимой продукции и другое.

«Установить, что срок функционирования СЭЗ «Чирокчи» составляет 30 лет с возможностью его последующего продления, в течение срока функционирования СЭЗ «Чирокчи» на ее территории действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы», говорится в указе.

Государственному таможенному комитету совместно с Министерством транспорта, администрацией Кашкадарьинской области поручено в месячный срок внести предложение в правительство о создании центров логистики и таможенного поста для своевременного и качественного обслуживания участников СЭЗ «Чирокчи».

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистан Абдуллу Арипова и заместителя премьер-министра республики по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльера Ганиева.