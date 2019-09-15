Берлин, , 14:29 — REGNUM Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что решение суда Евросоюза об ограничении доступа российского «Газпрома» к газопроводу Opal носит исключительно политический характер и принято для того, чтобы вытеснить Россию с газового рынка ЕС и дискредитировать как поставщика «голубого топлива».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Шлунд прямо сказал, на Западе есть намерение искусственно сократить объемы транзита и те самым повысить ену на российский газ. В таком случае. американский сжиженный природный газ становится более конкурентноспособным и его можно будет навязать странам ЕС, в том числе Германии.

«Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — заявил депутат бундестага.

Политик подчеркнул, что в случае холодной зимы в Германии, стране понадобиться большое количество российского газа для отопления. Российский газ по «Северному потоку» попадает именно в трубопровод Opal, который теперь российский «Газпром» не может заполнять более чем на 50%.