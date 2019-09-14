Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Инвестиции в стартапы, связанные с развитием искусственного интеллекта в общемировой масштабе во втором квартале 2019 года достигли рекордных $7,4 млрд.

Показатели инвестиций в стартапы в области искусственного интеллекта отслеживаются с 2015 года ежеквартально.

Во втором квартале 2018 года показатели общемировых инвестиций в этот сектор чуть-чуть не дотянули до $7 млрд. В третьем и четвертом кварталах инвестиции были ниже (в районе $5 млрд).

Теперь же во втором квартале 2019 года показатель инвестиций в стартапы связанные с искусственным интеллектом достиг $7,4 млрд.

Число сделок также увеличилось и достигло 488 сделок по искусственному интеллекту. Это второй по величине показатель в данном квартале.