Исламабад, , 09:56 — REGNUM Продажи автомобилей в Пакистане в июле и августе 2019 года упали на 41,3% из-за снижающейся покупательной способности населения и структурных проблем в автомобильной промышленности. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn.

Крупнейшие автопроизводители, в том числе Honda Atlas Cars limited, Indus Motor Company и Suzuki, сократили выпуск в два летних месяца. Заводы также закрывались в честь религиозных праздников в Ид-аль-Азха. На производстве сказались высокие ставки по кредитам, большие запасы на складах и введение новых федеральных акцизов от 2,4 до 7,5% в зависимости от мощности двигателя.

Традиционное объем продаж на рынке автомобилей демонстрирует состояние национальной экономики. Снизившийся спрос и производство подтверждают, что экономика Пакистана переживает кризис.