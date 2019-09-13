Москва, , 20:28 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что он готов провести серию совещаний с целью подготовки изменений в трудовом законодательстве и, в частности, для обсуждения введения четырехдневной рабочей недели. Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 13 сентября, на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

Дмитрий Медведев

Тот рассказал главе правительства, что инициативу введения четырехдневной рабочей недели будут обсуждать в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Медведев подчеркнул, что введение четырехдневной рабочей недели возможно, но для этого должны созреть условия в российской экономике. Такое нововведение возможно на конкретных видах производства.

В целом Медведев подчеркнул, что трудовое законодательство должно развиваться в соответствии с запросами времени.

«В общем плане я полагал бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху», — сказал Медведев.

При этом Шмаков подчеркнул, что такое развитие не должно ни в коем случае ухудшать положение работника.