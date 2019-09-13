Бишкек, , 18:23 — REGNUM Представительство Программы развития ООН и правительство России передали Ошскому подразделению министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии мобильный госпиталь, медицинское оборудование и мебель стоимостью более 5,5 млн сомов (5,1 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пресс-служба МЧС КР

Киргизстанские спасатели получили подарок в рамках проекта ПРООН «Интегрированное развитие Ошской области Киргизии», финансируемого Россией.

Командир республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Киргизии Мирлан Карабаев поблагодарил российское правительство за помощь и отметил, что мобильный пункт будет использоваться совместно с Ошской межобластной объединенной клинической больницей в случае возникновения аварий и природных бедствий.

Отмечается, что полевой мобильный госпиталь на базе пневмокаркасных модулей и генераторов российского производства может оперативно выдвигаться в район чрезвычайных ситуаций для оказания медицинской помощи пострадавшим, стабилизации пациентов и подготовки пострадавших для медицинской эвакуации.

Госпиталь рассчитан на 10 медиков и состоит из операционного блока, смотрового отдела и склада, каждый из которых разворачивается в течение 10 минут. В операционном блоке можно одновременно провести две операции и обслуживать около 30 человек нуждающихся в стационарном лечении.