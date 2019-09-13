Москва, , 16:51 — REGNUM Введение прогрессивной шкалы налогообложения с нулевыми налогами для граждан, получающих невысокие зарплаты, необходимо, но оно приведёт к выпадающим доходам бюджета, особенно в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Президент ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума предложил не облагать налогами низкие зарплаты, что отчасти говорит о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения. Авакян уверен, что такие изменения сегодня необходимы.

«Люди с невысокими доходами действительно должны платить меньше налогов, тогда как сейчас они платят наравне со всеми 48% (НДФЛ+страховые взносы) с зарплаты. Фактически, если бы зарплата у такой категории людей на руках была бы хотя бы на 15% выше нынешней, это увеличило бы общий потребительский спрос минимум на 5%. Для экономики это безусловное благо», — заявил Авакян.

При этом, по его словам, введение прогрессивной шкалы налогообложения сегодня также грозит экономике РФ некоторыми рисками.

«Во-первых, в этом случае возникают значительные выпадающие доходы бюджета, особенно регионов, исчисляемые сотнями миллиардов рублей», — отмечает Авакян.

Кроме того, по его словам, многие работодатели могут воспользоваться нововведением и могут оформить своих сотрудников на минимально допустимую безналоговую ставку.

«Но, учитывая нынешние показатели бюджетной системы и прогресс в плане собираемости налогов, я думаю, сейчас прогрессивная шкала весьма актуальна и целесообразна», — отметил Авакян.