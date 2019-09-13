Гавана, , 14:40 — REGNUM Куба столкнулась с кризисом из-за дефицита топлива, который уже отразился на передвижении частных машин и в особенности — общественного транспорта, сообщает испанское издание El Mundo. Нехватка топлива неизбежно приведет и к сокращению выработки электроэнергии на острове, который, по заверениям кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля, не должен снова столкнуться с кошмарами «особого периода» 90-х годов.

В среду, 11 сентября, Диас-Канель встречался во Дворце Революции с Советом министров, чтобы обсудить способы противостояния кризису. Большинство деталей остались нераскрытыми, однако политик отметил, что Кубу ждут «меры экономии». Возможно, речь идет о новых временах нормирования топлива и электрической энергии ради преодоления дефицита. Выступая в прямом эфире на государственном телевидении, Диас-Канель обвинил в сложившейся ситуации США. Штаты, по его словам, мешают прибытию судов из Венесуэлы, угрожая санкциям тем лицам и компаниям, которые хотят привезти топливо в Гавану.

Поставки дизеля прекратились в прошлый вторник, но ожидается, что 14-го числа они возобновятся. Недостаток дизельного топлива уже привел к распределению товаров первой необходимости. «Мы не переживаем «особый период», — в очередной раз заявил по этому поводу Диас-Канель, но предупредил, что могут иметь место напряженные моменты, передает официальное кубинское СМИ Gramma. Глава государства объяснил кубинцам, что из-за «конъюнктурной ситуации» им придется на какое-то время затянуть пояса и принять меры по сбережению электроэнергии.