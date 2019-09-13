Бишкек, , 14:28 — REGNUM В Киргизии стартовала осенняя призывная кампания в Вооруженные силы страны, передает пресс-служба госкомитета по делам обороны.

Торжественные проводы призывников из киргизской столицы и Чуйской области проходят сегодня, 13 сентября, в республиканском сборном пункте. Аналогичные мероприятия в ближайшее время состоятся и в других регионах республики.

Всего на срочную службу в Вооруженных силах Киргизии, в пограничной службы, госкомитета нацбезопасности и госслужбы исполнения наказаний будут призваны более 3000 человек.

Читайте также: Армия Киргизии заняла 91-е место в рейтинге военной мощи Global Firepower