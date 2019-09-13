Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM Между Китаем и Казахстаном достигнута предварительная договоренность о транзите через территорию КНР 2 млн тонн казахстанского угля в порт Ля Юнгань. Об этом 13 сентября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, договоренность достигнута в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Транзитный уголь планируется отправлять на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.

Министр также рассказал о развитии сотрудничества в транспортно-логистической сфере. В частности, по итогам семи месяцев 2019 года в СЭЗ «Хоргос Восточные ворота» на 18% обработано больше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином было подписано десять совместных документов.

Читайте также: Главы Казахстана и Китая подписали десять совместных документов