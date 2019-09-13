Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:24 — REGNUM В 2020 году немецкая автокомпания Porsche планирует продать в России 100 экземпляров электрической модели Taycan. Об этом заявил глава российского представительства Porsche доктор Томас Штэрцель на автосалоне во Франкфурте в интервью Autonews.ru.

Топ-менеджер отметил, что компания хочет удвоить продажи, а уже в 2021 году продать в РФ 200 автомобилей. Сама модель, по словам Штэрцеля, появится на российском рынке в сентябре 2020 года.

Модели будут реализовываться автодилерами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Напомним, Porsche запустил серийное производство своего первого серийного электромобиля Taycan 9 сентября 2019 года на новом заводе в городе Цуффенхаузен. Этот завод в автокомпании называют «заводом будущего».

Напомним также, что в августе прототип электрокара Porsche Taycan установил рекорд на трассе Нюрбургринг. Проехав круг Нюрбургринга за 7 минут и 42 секунды, он стал самым быстрым электрокаром, тестировавшемся на этой трассе.

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