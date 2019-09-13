Нижний Новгород, , 07:45 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обратился к областным властям с просьбой на год вперёд сдвинуть вступление поправок в кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Если законопроект, разработанный и внесённый в Заксобрание на основании данной просьбы, будет принят, то штрафы за нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов, нарушение правил содержания зеленых насаждений, повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников вырастут не с 1 января 2021 года, а с начала 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие поправки уже внесены в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания. Изменения планируется внести в статью 2 закона «О внесении изменений в статью 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях».

Повышенные штрафы за вышеперечисленные нарушения были увеличены областным законом от 31 октября 2017 года, но должно были вступить в силу в 2021 году.

«В преддверии подготовки города Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия в 2021 году вопрос повышения эффективности профилактики совершения административных правонарушений по благоустройству, в частности по указанной статье 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, становится все более актуальным», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы также уточнили, что по упомянутой административной статье за 2018 год было составлено 1828 протоколов, в 2019 году — 1052 протокола. Усиление нормы через повышение штрафов, по мнению авторов, также «будет способствовать профилактике административных правонарушений, связанных с уборкой снега».