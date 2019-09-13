Южно-Сахалинск, , 07:39 — REGNUM С начала 2019 года в Сахалинской области в 194 семьях родились четвертые дети, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2018 году в аналогичный период в островном регионе на рождение четвертого ребёнка решились 182 семьи.

Шестой ребёнок с начала года на Сахалине и Курилах появился на свет в 29 семьях. В аналогичный период 2018 года — в 16.

В островном регионе приняты беспрецедентные для Дальнего Востока меры поддержки семей с детьми. Поддержка предусмотрена на каждом этапе: это и ежемесячные выплаты на питание для беременных, и выплаты на улучшение жилищных условий. И чем больше в семье детей — тем больше мер поддержки она получает. При рождении тройни или третьего ребенка семья получает выплату в 1 млн рублей. Всем роженицам, вне зависимости от материального положения семьи, при выписке из роддома дарят набор для новорожденного — по количеству детей, например, за двойню положено два набора. Молодые мамы от 19 до 25 лет за рождение первенца получают региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. При рождении второго ребенка островной маткапитал увеличивается до 200 тыс. рублей. С июля 2019 года родители малышей, которым не хватило места в детском саду, получают пособие в размере более 14 тыс. рублей и имеют возможность нанять няню. За рождение первенца на Сахалине и Курилах полагается единовременная выплата в размере 55 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в 2018 году Сахалин стал одним из лидеров в России по количеству абортов. Из дальневосточных субъектов хуже дела обстоят только в ЕАО. Но в ЕАО ситуация хотя бы объяснима — регион нищий, каждый четвертый житель там официально находится за чертой бедности и ситуация продолжает ухудшаться. Почему на прерывание беременности всё чаще решаются жительницы богатого и успешного Сахалина — вопрос.