Биробиджан, , 11:05 — REGNUM

Минздрав России опубликовал статистику прерванных беременностей в 2018 году. Согласно данным ведомства, больше всего абортов в 2018 году в России было сделано в ЕАО, на Сахалине и в Туве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в 2018 году на тысячу женщин детородного возраста в Еврейской АО было сделано 35,6 абортов. Это самая большая цифра в России. На Сахалине на каждую тысячу женщин пришлось 32,2 аборта, а в Туве — 34,5.

Три этих региона, два из которых — дальневосточные, причем один, Сахалин, считается вполне бюджетообеспеченным, занимают первое место в стране по количеству нерожденных детей.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы ДФО занимали лидирующие позиции по количеству абортов в России и в 2017 году. Первое место в ДФО и второе по стране приходилось на ЕАО — 39,6 абортов на тысячу женщин детородного возраста.

На втором месте в ДФО и четвертом в стране находилась Колыма, но сейчас она ушла из списка лидеров. Сахалин занимал четвертое место в ДФО и седьмое в стране — в 2017 году там приходилось 33,3 аборта на 1000 женщин. Сейчас Сахалин вошел в тройку лидеров в России.

Основной причиной, по которой женщины решаются на прерывание беременности, называют нищету, страх родить ребенка, не имея шансов вырастить его в достойных условиях.