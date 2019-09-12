Москва, 12 сентября 2019, 18:21 — REGNUM Средства национального благосостояния будут расходоваться на высокоприбыльные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
«Часть ресурсов, ресурсное обеспечение с текущего года перейдёт на следующий год. Это будет дополнительным стимулом с точки зрения государственного спроса и инвестиций. В следующем году мы начнём использовать ту кубышку, которую раньше накопили», — заявил Силуанов.
«Сейчас разговоры идут, что надо смягчить бюджетное правило, надо увеличить расходы… Вот мы как раз и собираемся увеличить расходы. Но надо это делать после того, как мы достигли определённого запаса прочности — 7% ВВП в следующем году планку преодолеем», — подчеркнул он.
Министр отметил, что важно эти деньги не просто потратить, а проинвестировать.
«Средства национального благосостояния не тратим, а инвестируем. Здесь очень важно добиться кумулятивного эффекта, чтобы на рубль национального благосостояния могли привлекать 5−10, может быть и больше рублей частных инвестиций», — добавил он.