Москва, , 17:02 — REGNUM В четверг, 12 сентября, стартовала олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior. Направление для школьников 5−7 классов будет проводиться АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Платформа НТИ» и Кружковым движением НТИ. Регистрация продлится по 20 октября.

Торжественная церемония открытия соревнований прошла в Москве в школе №2086. В 2019—2020 учебном году у учащихся средних классов впервые появится возможность поучаствовать в уникальной всероссийской командной инженерной олимпиаде. Задания будут разделены на пять сфер: технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов. Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на сайте проекта.

Олимпиаду открыли генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг, руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов, а также президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

«Мы считаем крайне важной работу не только по поиску и продвижению уже состоявшихся профессионалов и специалистов, но и воспитанию, взращиванию молодых талантов. Особенно актуально это для научно-технологической сферы. Поэтому мы с коллегами решили снизить возрастную планку для участников олимпиады и открыть в ней новое направление — Junior. Уверен, объединив усилия, мы сможем значительно расширить как спектр возможностей для участников, так и число тех, кто их сможет получить», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках мероприятия были объявлены результаты конкурсного отбора региональных партнёров для проведения олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior. Победители определены голосованием экспертного жюри. Выбраны десять лучших заявок от организаций, которые станут операторами олимпиады в регионах проведения. Финальные этапы пройдут во Великом Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Королёве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле. Вторая волна победителей будет объявлена на следующей неделе. Также организаторы конкурса ждут активного участия проектов уже в этом году. Они продолжат работу как с победителями, так и со всеми участниками конкурса с целью поддержки региональных образовательных экосистем.

«У современных школьников сегодня достаточно возможностей, чтобы вырасти супер-инженерами будущего. Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior абсолютно не похожа на олимпиаду, которая началась и закончилась в один день. Это целая система подготовки кадров, которые будут востребованы, когда закончат школу, поступят в сильный вуз, начнут устраиваться на работу. Это история про то, как подготовить востребованных людей и совершить научный прорыв, потому что они не только научатся разбираться в технологиях и четко понимать, чем хотят заниматься, но и будут мыслить так, как этого потребует время от будущего инженера», — рассказалисполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг.

«Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior должна выполнить важную стратегическую задачу по подготовке и профориентации ребят в рамках Национальной технологической инициативы. Наблюдая успехи учеников 8−11 классов, которым после олимпиады удается поступать в ведущие инженерные вузы, мы понимаем, что их результаты могли быть еще выше, если бы знакомство с инженерными технологиями, опыт работы в команде они получили раньше, чем в 15−16 лет. Скорость изменений в мире технологий, скорость взаимодействия и даже мышления настолько быстро растет, что приобщать детей к работе в этой логике необходимо уже в 5 классе. Это решение одинаково важно и для страны в целом, и для каждой отдельной семьи, где растет человек, которому предстоит выйти на рынок труда в ближайшие 5−10 лет», — подчеркнул лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

На стартовом мероприятии для школьников были организованы теоретические и практические занятия: лекции по технологиям будущего, работа в учебных лабораториях и на полигонах. Чтобы помочь ребятам погрузиться в инженерную проблематику и познакомиться с примерными направлениями олимпиады, им предложили поработать с роботами, разбирающими завалы, познакомили с технологиями компьютерного зрения, предложили спрогнозировать уровень подъема рек по космическим снимкам, дали опробовать специальные устройства для анализа активности мозга.

В рамках открытия олимпиады со школой №2086 было подписано соглашение о том, что она станет первой площадкой подготовки к олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior. Организаторы приглашают школы со всей России создавать подобные площадки на своей базе.

Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior станет важным шагом в реализации нового подхода к олимпиаде как к долгосрочному образовательному проекту. Участники откроют для себя новые возможности, смогут раньше познакомиться с миром современных технологий и найти свое место в нем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ — это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5−11 классов и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.

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