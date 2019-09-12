Москва, 12 сентября 2019, 17:02 — REGNUM В четверг, 12 сентября, стартовала олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior. Направление для школьников 5−7 классов будет проводиться АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Платформа НТИ» и Кружковым движением НТИ. Регистрация продлится по 20 октября.
Торжественная церемония открытия соревнований прошла в Москве в школе №2086. В 2019—2020 учебном году у учащихся средних классов впервые появится возможность поучаствовать в уникальной всероссийской командной инженерной олимпиаде. Задания будут разделены на пять сфер: технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов. Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно на сайте проекта.
Олимпиаду открыли генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг, руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов, а также президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.
В рамках мероприятия были объявлены результаты конкурсного отбора региональных партнёров для проведения олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior. Победители определены голосованием экспертного жюри. Выбраны десять лучших заявок от организаций, которые станут операторами олимпиады в регионах проведения. Финальные этапы пройдут во Великом Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Королёве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле. Вторая волна победителей будет объявлена на следующей неделе. Также организаторы конкурса ждут активного участия проектов уже в этом году. Они продолжат работу как с победителями, так и со всеми участниками конкурса с целью поддержки региональных образовательных экосистем.
На стартовом мероприятии для школьников были организованы теоретические и практические занятия: лекции по технологиям будущего, работа в учебных лабораториях и на полигонах. Чтобы помочь ребятам погрузиться в инженерную проблематику и познакомиться с примерными направлениями олимпиады, им предложили поработать с роботами, разбирающими завалы, познакомили с технологиями компьютерного зрения, предложили спрогнозировать уровень подъема рек по космическим снимкам, дали опробовать специальные устройства для анализа активности мозга.
В рамках открытия олимпиады со школой №2086 было подписано соглашение о том, что она станет первой площадкой подготовки к олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior. Организаторы приглашают школы со всей России создавать подобные площадки на своей базе.
Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior станет важным шагом в реализации нового подхода к олимпиаде как к долгосрочному образовательному проекту. Участники откроют для себя новые возможности, смогут раньше познакомиться с миром современных технологий и найти свое место в нем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ — это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5−11 классов и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады — создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.
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