Иркутск, , 16:05 — REGNUM На ликвидацию последствий опустошительных наводнений лета 2019 года в Иркутской области потребуется 40 млрд рублей. Об этом заявил зампред правительства России Виталий Мутко.

По его словам, правительство приняло 12 сентября программу по восстановлению жилья, объектов связи и энергетики, социальной и инженерной инфраструктуры Приангарья. Всего в неё вошло пока 211 объектов.

«Программа ориентировочно оценена в 40 млрд рублей. Эта цифра не окончательная, будем работать над утончением», — передаёт слова вице-премьера Interfax.

Отмечается, что программа почти на 78% будет финансироваться из федерального бюджета. 15% будет выделено из регионального бюджета Приангарья, и ещё около 7% — из внебюджетных источников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшие в результате наводнения предприниматели области получат единовременную финансовую помощь из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, первая волна паводка началась после затяжных ливней в конце июня. В результате пострадавшими были признаны более 45 тысяч человек. После начала работ по ликвидации последствий, в регион в конце июля пришла вторая волна.

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