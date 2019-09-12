Иркутск, , 13:48 — REGNUM Предприниматели, пострадавшие в результате мощнейшего наводнения, произошедшего в Приангарье летом 2019 года, получат единовременную финансовую помощь из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей. Уведомление об этом опубликовано сегодня, 12 сентября, на официальном сайте иркутского правительства.

Из публикации местных чиновников известно, что сбор заявок на оказание финансовой помощи предпринимателям начнётся с 13 сентября и продлится по 24 октября 2019 года. Его осуществит министерство экономического развития Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Но если обычным людям и аграриям предоставили компенсации за утерянное имущество и недвижимость, то проблемы представителей малого и среднего бизнеса долгое время попросту игнорировали. Дошло до того, что прямо накануне визита российского президента Владимира Путина в Тулуне прошёл митинг, на котором потерявшие кров, деньги и бизнес люди потребовали, чтобы их тоже признали пострадавшими и помогли.

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Вместе с тем бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил на днях, что государству стоило бы взять на себя расходы по страхованию малого и среднего бизнеса на случай паводков и других чрезвычайных ситуаций.

«500 млн рублей — это маленький заводик, а я думаю, что там паводком смыло гораздо больше объектов. Как делить эти деньги между людьми разных совершенно отраслей, если у одного залило огромное поле пшеницы, с которого он потерял $100 тыс., а у второго из киоска водой унесло двух плюшевых зайцев?», — сказал Титов, комментируя помощь государства пострадавшим в результате паводков в Иркутской области.

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