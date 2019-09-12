Симферополь, 12 сентября 2019, 15:33 — REGNUM Уровень освоения средств по федеральной целевой программе развития Крыма за последние два года вырос в Крыму более чем в два раза. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики объяснили низкий процент исполнения мероприятий ФЦП особенностями планирования, поскольку основные выплаты по программе намечены на конец года.
Об этом: В Крыму объяснили низкое исполнение ФЦП особенностями планирования