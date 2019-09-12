Симферополь, , 15:33 — REGNUM Уровень освоения средств по федеральной целевой программе развития Крыма за последние два года вырос в Крыму более чем в два раза. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе правительства РК.

«На сентябрь 2018 года сумма освоенных средств, выделенных по ФЦП, составила 30,7 млрд рублей, а на сентябрь 2019 года — 40,5 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики объяснили низкий процент исполнения мероприятий ФЦП особенностями планирования, поскольку основные выплаты по программе намечены на конец года.

Об этом: В Крыму объяснили низкое исполнение ФЦП особенностями планирования