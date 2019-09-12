Москва, , 15:28 — REGNUM России и Германии надо сохранить партнёрские отношения, потому что Россия является надёжным поставщиком, и германские отрасли экономики зависят от её товаров, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 сентября на конференции «The future is connected: Промышленная политика во времена сложных геополитических задач».

«Такое сотрудничество является крайне важным во времена глобальной конкуренции, — констатировал Шрёдер. — Только те компании, которые находятся на передовых рубежах технологии, могут предложить самые инновационные продукты и остаться конкурентоспособными на протяжении многих лет. Обмен ноу-хау и технологиями позволил наладить партнёрство между Россией и Германией и стимулировал экономическую активность в обеих странах. Обе страны нуждаются в этом тесном партнёрстве для того, чтобы обеспечить долгосрочный успех на глобальных рынках».

Кроме того, бывший глава ФРГ выразил надежду, что новые технологии и новые продукты смогут укрепить положение российской и немецкой экономики на мировом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министры четырёх федеральных земель Германии призвали власти страны к улучшению отношений с Россией. Например, по словам премьер-министра Тюрингии, позволив России вернуться в G8, страны Запада проявили бы свою дальновидность, а глава правительства Бранденбурга Дитмар Войдке отметил, что на фоне растущей напряжённости в мире западным странам очень важно начать диалог с Россией.

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