Джакарта, , 13:01 — REGNUM Министерство промышленности Индонезии объявило, что экспорт индонезийских изделий народного промысла достиг 870 млн долларов США, сообщает информагентство Antara.

Издание отмечает, что экспорт индонезийских изделий идет преимущественно в США, Японию, Нидерланды, Великобританию, Сингапур и Германию.

В настоящее время в Индонезии насчитывается более 700 тысяч ремесленных мастерских.

«Сектор ремесел является одной из групп творческой индустрии, которая в настоящее время имеет обширную рыночную сеть на международном уровне», — заявила глава департамента малого и среднего бизнеса министерства промышленности Индонезии Гати Вибаванинсих.

Известно, что в ознаменование 39-й годовщины национальный совет по ремеслам открыл выставку ремесел KriyaNusa 2019 года, которая продлится до 15 сентября 2019 года, на тему «Повышение конкурентоспособности ремесленных изделий посредством развития творчества и предпринимательства». На открытии мероприятия 11 сентября присутствовала первая леди страны Ириана Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель индонезийской ассоциации морских ученых Абди Сухуфан заявил, что у Индонезии есть возможность увеличить экспорт рыбной продукции в США.

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