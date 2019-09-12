Краснодар, , 12:32 — REGNUM Около 25 млн рублей экспортной выручки не было зачислено на счет краснодарской компании после поставки продукции иностранному партнеру. Незачисление выручки выявили краснодарские таможенники, сообщила 12 сентября пресс-служба Южного таможенного управления.

Как выяснили таможенники, речь идёт об оплате контракта, заключенного между краснодарской компанией и фирмой, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Установлено, что экспортная валютная выручка в сумме более 25 млн рублей не была зачислена на счёт компании-поставщика до окончания срока действия контракта.

«Таким образом, российским лицом не исполнена обязанность по получению от нерезидента на свой банковский счет в уполномоченном банке иностранной валюты, причитающейся за переданные нерезиденту товары», — объяснили претензии в пресс-службе таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований валютного законодательства.

Добавим, что с начала года органы Южной таможни и налоговые органы провели 81 проверку, в 2019 году доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму 538,89 млн руб. Налоговыми органами доначислено и взыскано налоговых платежей на сумму 233,80 млн руб.