Рабочий посёлок Сосновское, Нижегородская область, , 11:04 — REGNUM В Нижегородский арбитраж поступил иск от ФНС России, которая требует признать банкротом ООО «Нижегородская текстильная компания», работающее в сфере производства тканей в Сосновской районе области. Иск пока не принят к производству, дата слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 11 сентября 2019 года. Сумма иска — 521 148,44 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён в рабочем посёлке Сосновское одноимённого района в сентябре 1999 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, единственный владелец — Владимир Бочеверов, который выступал учредителем пяти юрлиц в Москве, в том числе действующего ООО «Аквилон» (работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями). Директор ООО «Нижегородская текстильная компания» — Сергей Романычев. Последний был руководителем ликвидированного в 2014 году нижегородского ООО «Сосновск-Автопласт», чьим учредителем было АО «Техномашхолдинг».