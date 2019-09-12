Краснодар, , 11:02 — REGNUM Бывший конкурсный управляющий строительной компании ООО «Кубань инвест» пытается с самой компании, а также с ООО «Титан» взыскать через суд 1 млрд 170 млн 866,9 тыс. рублей. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд города Москвы 10 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суть иска не раскрывается, дело к рассмотрению на данный момент не принято. Третьими лицами в иске указаны ГК КБ «Росэнергобанк» в лице Агентства по страхованию вкладов.

ООО «Кубань инвест» является застройщиком, на территории Краснодара компания возвела 12 домов, от шести до девяти домов, все дома сданы в эксплуатацию. Компания работала с 2009 года. По данным «Коммерсантъ-Кубань», при выручке в 376,5 млн руб. 2016-й финансовый год закончила с убытком 46,7 млн руб. На 1 октября 2017 года кредиторская задолженность ООО «Кубань Инвест» составляла 2 млрд руб., банкротом компания была признана в ноябре 2017 года.