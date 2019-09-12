Москва, , 10:49 — REGNUM В России каждый второй мужчина в возрасте до 25 лет хотел бы стать предпринимателем. Такую статистику привела генеральный директор аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом на возможность начать собственный бизнес ориентированы в большей степени квалифицированные и востребованные специалисты. Кроме того, стремление стать предпринимателем выше среди городского населения, нежели чем среди сельского.

Однако у граждан нет примеров ярких предпринимателей, считает Имаева.

«А что вообще для нашего населения предпринимательство, каким образом предпринимателей видят? Нам называли Илона Маска и Олега Тинькова. У нас нет серьёзных амбассадоров и кейсов, о которых бы мы говорили. Наши исследования демонстрируют, что люди готовы учиться, но им нужны практики. Они хотят учиться у реальных предпринимателей», — сказала Имаева.

При этом желающим учиться бизнесу и совершенствовать свои предпринимательские навыки не всегда нужны истории успеха, респонденты устали от них. Зато есть интерес к историям, когда люди выбирались из сложных жизненных и экономических ситуаций, уверена эксперт.

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