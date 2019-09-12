Тхэан, Южная Корея, , 08:47 — REGNUM В Южной Корее заменят третий и четвертый блоки угольной электростанции Тхэан на газовые. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Western Power.

По их словам, на совете директоров было принято решение заменить два блока электростанции без продления срока службы. Известно, что срок эксплуатации третьего и четвертого блока угольной электростанции Тхэан завершится в 2029 году.

«Преобразив угольную электростанцию в газовую мы сможем сократить объем мелкодисперсных частиц в атмосферу», — сообщили в компании.

Известно, что в настоящее время компания находится в поисках участка для строительства газовой электростанции, которая заменит первый и второй блок электростанции Тхэан.