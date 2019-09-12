Москва, , 08:37 — REGNUM Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к заявлению российского омбудсмена Татьяны Москальковой, давшей оценку идее о четырехдневной рабочей неделе.

Татьяна Москалькова Kremlin.ru

«Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова считает, что четырехдневку не стоит вводить без специальных исследований. Вот точно все другие проблемы в экономике решены, раз высокие мужи и дамы обсуждают абсолютно фейковую, не имеющую никаких перспектив проблему», — отметил Кричевский на одном из своих интернет-ресурсов.

Напомним, о невозможности сокращения рабочей недели до четырёх дней без проведения специальных научных исследований уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, отвечая 12 сентября на вопрос одного из журналистов во Владивостоке.

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