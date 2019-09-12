Ульяновск, , 08:17 — REGNUM УФАС Ульяновской области опубликовало итоги заочных публичных обсуждений в связи с подведением результатов за полугодие и предложения жителей в части совершенствования антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства.

Мероприятие прошло во второй раз в формате онлайн-трансляции. Помимо подведения итогов и ответов на вопросы, которые поступали от зарегистрированных участков, желающие могли заполнить анкеты, высказав свои предложения и замечания по совершенствованию законодательства, контролируемого ФАС и её территориальными органами.

В числе вопросов — установление права на обжалование закупок тем участникам, кто соответствует требованиям документации, отсутствие единообразия правоприменительной практики по рассмотрению жалоб, введение госпошлины по необоснованным жалобам, несоразмерность штрафов, необходимость чёткой регламентации порядка оценки заявок по нестоимостным критериям оценки, нормативное закрепление термина «ограничение количества участников» в сфере закупок.

По данным УФАС Ульяновской области, в I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года на 10% сократилось количество необоснованных жалоб в сфере закупок по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В том числе это связано с общим снижением обращений. Всего за отчётный период в ведомство поступило 138 жалоб в сфере закупок (в I полугодии 2018 года — 106), среди которых признана обоснованной 31 жалоба, то есть 22,46%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольная служба Ульяновской области оштрафовала на 40 тыс. рублей чиновника одного из сельских поселений. Причиной стал недопуск к аукциону ряда участников.

Читайте также: Ульяновское УФАС оштрафовало чиновника за недопуск физлиц к аукциону