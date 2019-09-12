Ульяновск, , 07:55 — REGNUM Антимонопольная служба Ульяновской области оштрафовала на 40 тыс. рублей чиновника одного из сельских поселений. Причиной стал недопуск к аукциону ряда участников, сообщается на сайте УФАС.

5 сентября ведомство привлекло к ответственности в виде штрафа должностное лицо администрации Тимирязевского сельского поселения. Размер штрафа составил 40 тыс. рублей.

«Должностным лицом было совершено правонарушение, выразившееся в неправомерном отказе в допуске к участию в аукционе нескольким физическим лицам», — говорится в сообщении.

Штраф наложен Ульяновским УФАС в соответствии с ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ («Нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка допуска к участию в обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгах»).

Отметим, что 2 сентября 2019 года УФАС оштрафовало на 40 тыс. рублей физлицо, являвшееся на момент совершения правонарушения должностным лицом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Чердаклинского района. В ведомстве поясняли, что причиной стало указание недостоверной информации:

«А именно указание в извещении и документации о торгах различных кадастровых номеров земельного участка […] с учётом информации, размещенной в ЕГРН, что повлекло за собой ограничение числа участников аукциона».