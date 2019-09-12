Сямэнь, Китай, , 07:59 — REGNUM На Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли 2019 (CIFIT), которая завершилась 11 сентября в столице провинции Фуцзянь городе Сямэнь, было заключено инвестиционных соглашений на 559,1 млрд юаней ($78,6 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 2100 соглашений сотрудничества было подписано за время CIFIT, которая продлилась четыре дня. Мероприятие посетило более 100 тыс. коммерсантов из 1008 бизнес-групп из более чем 130 стран и регионов мира в поисках сотрудничества и инвестиционных возможностей.

Общая выставочная площадь составила 130 тыс. кв. метров и была поделена на три павильона — инвестиционный, промышленной и «Новый шелковый путь». Отметим, что CIFIT проходит в Сямэне каждый сентябрь, а её целью является развитие многосторонних экономических и торговых обменов.