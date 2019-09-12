Москва, , 07:31 — REGNUM Квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ) могут передать данные о доходах российских граждан, чтобы эти организации могли рассчитать для заемщиков показатели долговой нагрузки (ПДН). Такие поправки в закон «О кредитных историях» будут рассмотрены в сентябре в первом чтении, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») газете «Известия».

Сейчас ПДН рассчитывают банки. Согласно инициативе, они будут получать уже готовый показатель от трех-четырех квалифицированных БКИ по запросу.

«Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», — пояснил Аксаков.

Не решен вопрос о возможной стоимости для банков такой информации, он обсуждался на на закрытой встрече в Ассоциации банков России. Кредиторы хотят получать ПДН или данные о доходах бесплатно и без согласия заемщиков, но такой вариант не устраивает Центробанк из-за риска нарушения прав граждан. В Пенсионном фонде России (ПФР) изданию напомнили, что персональные данные без согласия гражданина передаче не подлежат.

В банках полагают, ссылаясь на мнение «большинства юристов», что ПДН к персональным данным не относится. Эксперты предупреждают, что заполучившие данные о доходах банки могут терроризировать граждан навязчивыми предложениями своих услуг.

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