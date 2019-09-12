Москва, , 07:07 — REGNUM Торги на Мосбирже по рублёвым парам 11 сентября открылись снижением. Рубль укреплялся к доллару США и другим валютам до момента, пока не обвалилась цена на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль

Баррель Brent подешевел на 4% на сообщении, что президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против Ирана, что увеличивает вероятность возвращения страны на рынок нефти.

Ослабление рубля было сдержанным, поскольку он торговался в плюсе против других валют из-за их ослабления на рынке Форекс.

Президент США Дональд Трамп объявил о согласии отложить повышение тарифов на китайские товары до 15 октября, чтобы снизить напряженность перед новыми переговорами Вашингтона с Пекином.

Закрылись торги по рублю небольшим снижением к доллару США и ростом к единой валюте и британскому фунту. Пара доллар рубль выросла на 0,12%, до 65,50 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,26%, до 72,08 руб., фунт/рубль снизился на 0,3%, до 80,80 руб.

Сегодня, 12 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,11%. Техническая картина по нефти сильно изменилась после вчерашнего падения. Если до американской сессии покупатели не смогут перекрыть падение как минимум на 3%, то в последующие дни можем увидеть тестирование отметки $60.

Сегодня в центре внимание участников рынка заседании ЕЦБ. Они ждут от регулятора смягчения политики. На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США.

Рынок уверен в том, что ЦБ снизит ставки на 0,25 процентного пункта, до 1,75−2%. Для рубля это позитивные факторы. На ближайшие два дня целевой уровень 64,95 руб. сохраняется.

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