Москва, , 06:51 — REGNUM В московский арбитраж поступил иск ПАО «Промсвязьбанк» к кипрской компании «Technoserv Distribution Limited» на сумму более 3,3 млрд рублей. До 2018 года российский it-холдинг «Техносерв» связывали с именем экс-владельцев банка Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Иск к производству пока не принят, детали неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое поступило 10 сентября, сумма претензий — 3 351 604 892,72 рубля.

Напомним, с весны 2018 года банк, созданный братьями Ананьевыми — экс-сенатором от Ямала Дмитрием и Алексеем, находится в собственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сами же братья проходят фигурантами дела о растрате на крупную сумму, которое инициировал банк. В арбитраже на рассмотрении находится иск банка на 282 млрд рублей убытков, предъявленных к 13 ответчикам из числа бывших владельцев, руководства и клиентов банка. По этому иску имущество ответчиков уже попало под арест, в том числе и самолёты братьев Ананьевых.

Из СМИ известно, что в 1992 году братья создали компанию «ТехноСерв А/С», которая в 2008 году после ребрендинга стала называться «Техносерв». В открытых источниках отмечается, что контроль над компанией ими был утерян в 2018 году.

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