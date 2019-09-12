Пекин, , 06:13 — REGNUM Жалобы в сфере страхования Китая выросли значительно участились в Китае за первую половину 2019 года, достигнув отметки 48 194 случая, сообщили в Комиссии по регулирования банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) и в его местных отделениях, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Количество случаев споров по контрактам достигло 46 911 единиц, что на 0,03% выше в годовом исчислении, в то время как количество жалоб о нарушении законов и правил взлетело на 27,79% до 1283 штук за первое полугодие, сообщили в CBIRC.

В основном жалобы связаны со страховыми случаями и продажей страховых продуктов. За первые восемь месяцев 2019 года страховые институты Китая были оштрафованы на более чем 76,8 млн юаней (около $10,8 млн) подобного рода нарушения.

Отметим, что китайские надзорные органы значительно ужесточили принимаемые меры в связи с нарушениями в страховой сфере для того, чтобы снизить финансовые риски на втором по величине страховом рынке мира.