Буэнос-Айрес, , 05:03 — REGNUM О прогнозируемом снижении темпов годовой инфляции до 34% пишет La Nacion.

Отмечается, что такая инфляция закладывается аргентинскими властями в проект бюджета на будущий год. Таким образом, аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу снижения инфляции.

Также в проекте бюджета Аргентины запланирован рост ВВП на один процент и семипроцентный рост объёмов экспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам минувшего года, инфляция в Аргентине составила 47,6%.

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