Буэнос-Айрес, 12 сентября 2019, 05:03 — REGNUM О прогнозируемом снижении темпов годовой инфляции до 34% пишет La Nacion.
Отмечается, что такая инфляция закладывается аргентинскими властями в проект бюджета на будущий год. Таким образом, аргентинское правительство преисполнено оптимизма по поводу снижения инфляции.
Также в проекте бюджета Аргентины запланирован рост ВВП на один процент и семипроцентный рост объёмов экспорта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам минувшего года, инфляция в Аргентине составила 47,6%.
Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в Аргентине за 2018 год составила 47,6%