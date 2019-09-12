Пекин, , 04:42 — REGNUM Центральная площадь Пекина Тяньаньмэнь временно закрывается для второй репетиции празднования юбилея основания КНР, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Площадь в самом сердце Пекина будет закрыта с 14 по 15 сентября в связи с уже второй репетицией торжеств по случаю 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Ожидается, что площадь будет открыта для общественности в 10:00 по местному времени 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз площадь была закрыта с 7 по 8 сентября в связи с первой репетицией праздничных торжеств.

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