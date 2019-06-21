АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске

Якутск, , 09:07 — REGNUM В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске. Сбор представителей набсовета, на котором будет приниматься это решение, назначен на 24 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта АЛРОСА.

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Утверждаться также будет новая редакция положений о дивидендной политике компании и о вознаграждении гендиректора компании Сергея Иванова и членов правления АЛРОСА.

Помимо этого в повестке указано рассмотрение результатов анализа долгосрочной программы развития группы АЛРОСА на период 2018—2024 гг. с целью её актуализации. Целью заседания набсовета также станет утверждение методики расчёта показателя снижения операционных расходов компании и отчёт о ходе выполнения программы отчуждения непрофильных активов за I квартал 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года АЛРОСА объявила аукцион, целью которого был поиск организации, готовой обслуживать офис компании в Москве. На уборку и поддержание в работоспособном состоянии оборудования и разных технических систем здания, площадь которого 10 985,8 кв. м, компания потратила 205,7 млн рублей.

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