Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение пошлин на китайские товары на общую сумму в $250 млрд, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вступление в силу повышенных пошлин на китайский импорт будет отложено на две недели — с 1 октября до 15 октября. Как заявил сам американский лидер, повышение пошлин отложено «по просьбе вице-премьера Госсовета Китая Лю Хе и по случаю празднования в Китае 70-летней годовщины основания КНР».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября власти Китая заявили о намерении освободить ряд американских товаров от дополнительных пошлин. Эта мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

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