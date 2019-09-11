Бишкек, , 20:38 — REGNUM В январе — августе 2019 года хозяйствующие субъекты Киргизии выплатили около 3 млрд 470 млн сомов (3 млрд 250 млн рублей) по бюджетным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из этой суммы выплаты по основным долговым обязательствам превысили 2 млрд 371 млн сомов (более 2 млрд 221 млн рублей), а также по процентам и штрафам — 1 млрд 98,32 млн сомов (около 1 млрд 29 млн рублей).

При этом погашение заемных средств по иностранным кредитам с начала года составило более 3 млрд 15 млн сомов (около 2 млрд 825 млн рублей) или 86,9% от общего объема, и по бюджетным ссудам — более 454 млн сомов (около 426 млн рублей) или 13,1%.