Москва, , 17:41 — REGNUM Арбитражный суд Москвы признал законным решение и предписание столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении АО «Мосэнергосбыт», злоупотреблявшего доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте антимонопольного органа.

Ранее УФАС установило, что «Мосэнергосбыт» злоупотребил своим доминирующим положением. Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, акционерное общество выставило компании счёт за безучетное потребление, рассчитанный с нарушением порядка определения его объема. При этом монополист, по версии управления ФАС, знал, что расчёт произведён незаконно, и судился с сетевой компанией, которая изначально определила указанный объем и требовала включить его в свой полезный отпуск.

АО «Мосэнергосбыт» выиграло суд у сетевой организации и продолжило взыскания с абонента по изначально некорректному счету. Гарантирующий поставщик обратился в арбитражный суд для взыскания суммы задолженности по счету с абонента, а также пригрозил ограничить электроснабжение, отмечено в сообщении.

«Таким образом, АО «Мосэнергосбыт» в рамках одних и тех же обстоятельств доказывало разные правовые позиции в суде и тем самым создало правовую неопределенность. Решение суда о взыскании суммы задолженности с абонента по данному счету послужило основанием для пересмотра решения суда в кассационной инстанции в рамках спора между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией», — сказано в сообщении УФАС.

Антимонопольный орган отметил, что поведение компании привело к ущемлению интересов абонента и нарушило требования законодательства. Акционерному органу было выдано предписание УФАС. «Мосэнергосбыт» обжаловал решение контрольного органа в суде, но проиграл.

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