Москва, 11 сентября 2019, 16:25 — REGNUM Капитальный ремонт и перепланировка помещений в здании отделов ГУ МВД России по районам Басманный и Преображенский выполнен более чем наполовину. После его завершения условия работы для полицейских улучшатся, а посещение отдела для горожан, в том числе маломобильных групп населения, станет более удобным.
Отдел полиции района Басманный на Новой Басманной улице, д. 33, стр.1 и стр.2а расположен в двух корпусах — четырехэтажном здании постройки 1917 года и двухэтажном 1986 года. Отдел Преображенского района на Суворовской улице, 25 размещается в трехэтажном здании, также построенном более века назад. Столь старые строения давно требовали ремонта, который там проводился больше тридцати лет назад, еще в советское время. Все инженерные коммуникации за эти годы сильно износились.
Межэтажные перекрытия в заданиях на Новой Басманной полностью заменили, также строители закончили устройство стен и перегородок всех этажей.
В здании ОВД Преображенского района специалисты полностью завершили демонтажные работы и устройство перекрытий, усилили фундамент, стены и провели дополнительную кладку стен и перегородок. Также полностью готовы мягкая и металлическая кровли.
Сейчас рабочие ремонтируют фасад здания, ремонтируют и меняют инженерные коммуникации, а также занимаются внутренней отделкой помещений.
Кроме того, после ремонта маломобильным гражданам будет гораздо легче передвигаться внутри отделов — будет обеспечен свободный доступ на первые этажи зданий, где находятся вестибюль дежурной части, комната приема населения, а также специально оборудованный санузел для инвалидов.
Капитальный ремонт зданий ОВД по районам Басманный и Преображенский специалисты закончат уже в декабре этого года.