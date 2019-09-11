Москва, , 16:25 — REGNUM Капитальный ремонт и перепланировка помещений в здании отделов ГУ МВД России по районам Басманный и Преображенский выполнен более чем наполовину. После его завершения условия работы для полицейских улучшатся, а посещение отдела для горожан, в том числе маломобильных групп населения, станет более удобным.

Отдел полиции района Басманный на Новой Басманной улице, д. 33, стр.1 и стр.2а расположен в двух корпусах — четырехэтажном здании постройки 1917 года и двухэтажном 1986 года. Отдел Преображенского района на Суворовской улице, 25 размещается в трехэтажном здании, также построенном более века назад. Столь старые строения давно требовали ремонта, который там проводился больше тридцати лет назад, еще в советское время. Все инженерные коммуникации за эти годы сильно износились.

«К настоящему времени в помещениях ОВД Басманного района полностью завершены демонтажные работы, а также на 100% выполнены усиление фундамента стальными балками, устройство фундаментных железобетонных плит, фундамента под стены лестницы, усиление стен подвала металлическими рамами и усиление стен по периметру металлическим каркасом», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Межэтажные перекрытия в заданиях на Новой Басманной полностью заменили, также строители закончили устройство стен и перегородок всех этажей.

«В настоящее время рабочие заняты монтажом кровли, ремонтом и заменой инженерных коммуникаций, в том числе системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления. Кроме того, будет выполнена замена электромагистралей и структурированных кабельных сетей. Также выполняются работы по внутренней отделке помещений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В здании ОВД Преображенского района специалисты полностью завершили демонтажные работы и устройство перекрытий, усилили фундамент, стены и провели дополнительную кладку стен и перегородок. Также полностью готовы мягкая и металлическая кровли.

Сейчас рабочие ремонтируют фасад здания, ремонтируют и меняют инженерные коммуникации, а также занимаются внутренней отделкой помещений.

«В ходе ремонта помещения перепланируют. Это позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников в рабочих кабинетах. В отремонтированных зданиях ОВД по районам Басманный и Преображенский разместятся класс службы, оружейные комнаты, помещения для хранения спецсредств, современные дежурные части. Для сотрудников появятся оборудованные всем необходимым комнаты приема пищи», — добавили в пресс-службе столичного департамента.

Кроме того, после ремонта маломобильным гражданам будет гораздо легче передвигаться внутри отделов — будет обеспечен свободный доступ на первые этажи зданий, где находятся вестибюль дежурной части, комната приема населения, а также специально оборудованный санузел для инвалидов.

Капитальный ремонт зданий ОВД по районам Басманный и Преображенский специалисты закончат уже в декабре этого года.