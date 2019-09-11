Пекин, , 21:19 — REGNUM Правительство Китая предпримет все меры для ускоренного возрождения производства свиней, предотвращения их инфицирования вирусом и модернизации ферм для обеспечения поставок свинины при стабильном уровне цен. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Национальной комиссии по развитию и реформам Китая.

Свиньи Bicanski

В Китае запустили общенациональную инициативу по увеличению производства свинины после резкого скачка цен, вызванного вспышкой африканской чумы свиней. Директор департамента ценообразования Национальной комиссии развития и реформ КНР Пэн Шаочжун сказал, что правительственные учреждения будут внимательно отслеживать и анализировать цены на свинину, стабилизировать производство и регулировать рыночную цену.

Цены на свинину выросли на 46,7% в августе по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост цен сильно ударил по китайским потребителям, так как свинина составляет более 60% от общего объема потребляемого в Китае мяса.

Китай также рассматривает возможность использования своих стратегических замороженных запасов мяса в период борьбы со вспышкой свиной лихорадки, подорвавшей свиноводческую промышленность. «У нас есть достаточные материальные ресурсы, эффективные инструменты политики и опыт в области регулирования и контроля, — сказал Пэн Шаочжун. — Мы уверены, что сможем справиться с вызовами, устранить риски и… поддержать цены на живых свиней». Правительство Китая объявило о субсидиях в размере от 500 000 до 5 миллионов юаней (от $70 500 до $702 500) крупным свиноводческим фермам для увеличения производства, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа в понедельник, 9 сентября. Китай осуществляет почти половину поставок в мире живых свиней.