Москва, , 14:47 — REGNUM Продажи грузовиков КамАЗ в 2019 году не превысят 30 тыс. единиц, заявил генеральный директор автокомпании Сергей Когогин на пресс-конференции в рамках выставки Comtrans-2019.

«В общей сложности мы оцениваем продажи «КамАЗа» в России минимум в 28,5 тысяч — максимум в 30 тысяч единиц, 5 тысяч мы рассчитываем продать на экспортных рынках», — сообщил Когогин на выставке Comtrans-2019.

Ранее КамАЗом был утверждён бизнес-план на 2019 год. Согласно нему, в текущем году планировалось реализовывать 39 тыс. машин. Из них 33 тыс. машины на авторынке России. Однако в июне Когогин сообщил, что автопредприятие может изменить прогноз продаж.

Напомним, на международной выставке коммерческого автотранспорта COMTRANS 2019 между KамAЗом и французской компанией Michelin было подписано соглашение, согласно которому грузовые машины пятого поколения KамAЗ-54 901 будут оснащаться шинами бренда Michelin.

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